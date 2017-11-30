بعد عقود من التوتر.. المغرب وجنوب أفريقيا يقرران رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما

قررت المغرب وجنوب أفريقيا “الرقي” بمستوى التمثيل الدبلوماسي بينهما من خلال تعيين سفيرين “من مستوى عالٍ”، في كل من الرباط وبريتوريا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع العاهل المغربي الملك محمد السادس، ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، على هامش مشاركتهما بأشغال القمة الخامسة للاتحاد الأفريقي الأوروبي، التي انطلقت الأربعاء، بمدينة أبيدجان في ساحل العاج.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء المغربية الرسمية، مساء الأربعاء، فإن زعيمي البلدين “قررا الرقي بإطار التمثيلية الدبلوماسية من خلال تعيين سفيرين من مستوى عال، بكل من الرباط وبريتوريا”.

ووصفت الوكالة اللقاء بـ”الودي”، وقالت إنه “طبعته الصراحة والتفاهم الجيد”.

كما اتفق قائدا البلدين “على العمل سويًا، يدًا في يد، من أجل التوجه نحو مستقبل واعد، لاسيما أن المغرب وجنوب أفريقيا يشكلان قطبين هامين للاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية، كل من جهته، بأقصى شمال وأقصى جنوب القارة”، وفق ذات المصدر.

وأفادت الوكالة بأن الملك محمد السادس والرئيس جاكوب زوما، “اتفقا على الحفاظ على اتصال مباشر والانطلاق ضمن شراكة اقتصادية وسياسية خصبة، من أجل بناء علاقات قوية ودائمة ومستقرة”.

كما قررا “تجاوز الوضعية التي ميزت العلاقات الثنائية لعدة عقود”.

وكانت العلاقات بين المغرب وجنوب أفريقيا مطبوعة بالتوتر في أغلبها بسبب “دعم” جنوب أفريقيا لجبهة البوليساريو التي تطالب بانفصال إقليم الصحراء.