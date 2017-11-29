“فتح” و”حماس” تطلبان من مصر تأجيل استكمال تسلم الحكومة مهامها في غزة (صور)

طلبت حركتا “فتح” و”حماس” من مصر، الأربعاء، تأجيل استكمال ملف تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في غزة، لمدة 10 أيام؛ من أجل ضمان خطوات إنجاز المصالحة الوطنية.

وقال فايز أبو عيطة، المتحدث باسم حركة “فتح” خلال مؤتمر أعقب اجتماع الفصائل مع الوفد الأمني المصري: “طلبت حركتا فتح وحماس من الأخوة المصريين، أن يتم تأجيل استكمال عملية تسلم الحكومة مهامها في القطاع، حسبما تم الاتفاق عليه في اتفاق القاهرة، وذلك بهدف استكمال الترتيبات لضمان خطوات إنجاز المصالحة التي يطمح لها شعبنا الفلسطيني”.

وفي بيان مقتضب متحدثًا باسم الفصائل الفلسطينية المجتمعة في مكتب قائد حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار، ثمّن أبو عيطة الجهود المصرية الحثيثة الرامية لإنجاز المصالحة الوطنية بين الحركتين.

وعُقد في مكتب السنوار، اليوم، اجتماع مطول للفصائل الفلسطينية، استمر نحو 4 ساعات ونصف الساعة، بحضور الوفد الأمني المصري المتواجد في غزة منذ يومين.