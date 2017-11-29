موريتانيا.. تعديل حكومي جزئي يطيح بوزير العدل

أطاح الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، بوزير العدل، إبراهيم ولد داداه من منصبه، في تعديل جزئي أجراه على حكومة البلاد.

ووفق بيان رئاسي، نشرته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، فقد عين ولد عبد العزيز، وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام، جا مختال ملل، وزيراً للعدل، خلفًا لولد داداه، الذي غادر التشكيلة الحكومية.

وخَلَفَ الوزير مختار ملل، في منصب وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام، سيدنا عالي ولد محمد خونه، الذي كان يشغل منصب الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

ولم تعرف بعد، أسباب الإطاحة بولد داداه.