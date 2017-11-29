أنصار بنكيران يناورون للإبقاء عليه في الزعامة

يبدو أن قرار الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب، بخصوص رفض التمديد لرئيس الوزراء السابق عبدالإله بنكيران، لولاية ثالثة لن يصمد طويلًا، فأنصار الأخير بدَؤوا التحرك لإبقائه في زعامة الحزب.

ويسعى أنصار بنكيران إلى تغيير المادة المادة 16 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، التي تتيح له التمديد لولاية ثالثة.

وتلقى رئيس مؤتمر حزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، العشرات من طلبات إدراج تعديل النظام الأساسي للحزب في المؤتمر المقرر عقده شهر كانون الأول المقبل.

وتأتي تلك المطالبات بعدما تلقى بنكيران صفعة قوية، بسبب خسارته رهان الولاية الثالثة في المعركة القانونية التي شهدتها دورة المجلس الوطني، التي عقدت الأسبوع الماضي.

وأكدت مصادر حزبية لـ”إرم نيوز”، أن أنصار بنكيران أطلقوا عريضة موسعة، طالبوا فيها رئاسة المؤتمر بإدراج المادتين 16 و37 ضمن جدول الأعمال ومناقشتهما مجددًا قبل المصادقة عليهما.

وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد صوت الأحد الماضي، ضد تعديل نظام الحزب، وهو ما لم يعطي بنكيران فرصة التجديد في صفة أمين عام للحزب لولاية ثالثة.

ولكن أنصار بنكيران لم يقبلوا الهزيمة من تيار سعد الدين العثماني المدعوم من قادة حركة التوحيد والإصلاح، الذراع الدعوي للحزب، فهم يعوّلون على أن يخرج المؤتمر المقبل بقرارات من شأنها تعديل الكفة لصالحهم.