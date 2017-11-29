تقرير: 2 مليار دولار حجم شبكة حزب الله الدولية لتجارة المخدرات والسلاح وتبييض الأموال

دعت نشرة “ذي هيل”، المتخصصة في أخبار الكونغرس الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب، إلى تعيين رئيس جديد لإدارة مكافحة المخدرات، يمتلك رؤية واضحة لمعالجة البعد الدولي حول هذه القضية التي تكشف فيها أن حزب الله اللبناني، يدير واحدة من أقوى شبكات المخدرات الدولية بدورة مالية تصل 2 مليار دولار سنويًا.

وفي متابعة للإجراءات التي كان الكونغرس قد أقرها مؤخرًا لتشديد الحصار على المنابع والشبكات المالية والمصرفية لحزب الله، وكذلك في ضوء التحذيرات التي أطلقها الرئيس ترامب من تنامي وباء الإدمان على المخدرات، قال تقرير “ذي هيل” أن المهمة الأكبر على عاتق الإدارة الحالية، هي رفع القيود والمعوقات، التي كانت قد فرضتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما على ملاحقة شبكات المخدرات التابعة لحزب الله، بدعوى أنها، أي واشنطن، لا تريد إغضاب إيران أو تأثيرًا سلبيًّا على الاتفاق النووي الذي كانت إدارة أوباما قد عقدته مع ايران.

جريمة عابرة للحدود

وأشار التقرير، الذي نشرته أيضًا “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية”، إلى أن العقد الماضي كان قد شهد تطورات جامحة في ما أسمته “الجريمة المنظمة العابرة للحدود” التي تحولت إلى مشروع عالمي النطاق بقيمة ملياري دولار، وتشرف عليه قيادة حزب الله. وأضاف التقرير أن هناك توثيقات رسمية قطعية لمتاجرة هذه الشبكة بالكيبتاغون والكوكايين.

علي شماس وشبكة حزب الله

وعرض التقرير نموذجًا للعلاقة بين حزب الله وشبكات المخدرات أظهره التحقيق مع “علي شماس” عضو حزب الله الذي كان يدير شبكة تمتد من باراغواي إلى ميامي، وتتاجر بالمخدرات والسلاح. وقد فتحت تلك التحقيقات الباب لتتبع شبكة دولية أكبر، ربما يكون مقرها في كولومبيا. فقد أظهرت التحقيقات مع “علي شماس” أنه لدى إلقاء القبض عليه كان يُرتّب لتصدير ما يصل إلى 100 كيلو غرام من الكوكايين شهريًا إلى الولايات المتحدة عن طريق الشحن الجوي.

مشروع كاساندرا والبنك اللبناني الكندي

واظهر التقرير أيضًا أن تواطؤ وتهاون إدارة أوباما مع حزب الله وايران، هو المسؤول عن تعطيل “مشروع كاسندرا” المخابراتي الذي كان يجمع تشكيلات دولية لمحاربة تهريب المخدرات.

واستذكر التقريران “مشروع كاسندرا” وهو الذي نجح في ضبط بعض أدوات حزب الله لتهريب وتبييض الأموال، وتحديدًا “البنك اللبناني الكندي” الذي تم إغلاقه لهذا السبب، وتوجيه الاتهام في العام 2011 إلى القيادي في حزب الله “أيمن جمعة” بإدارة هذه الشبكة التي تجمع بين الإرهاب والمخدرات وغسيل الأموال بقيمة وصلت 200 مليون دولار شهريًا.