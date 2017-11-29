إسرائيل تمنع دخول الدبلوماسيين السويسريين إلى قطاع غزة‎

المصدر: ا ف ب

منعت إسرائيل دخول جميع الدبلوماسيين السويسريين إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر، ردًا على لقاءات أجراها عدد منهم مع مسؤولين من حركة حماس التي تسيطر على القطاع، بحسب ما أعلن مسؤول إسرائيلي الأربعاء.

وقال المسؤول الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه: إن “وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان منع مرور الدبلوماسيين السويسريين عبر الأراضي الإسرائيلية باتجاه قطاع غزة عقب لقاءات أجريت مع قادة من حماس”.

وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء سيظل ساري المفعول إلى حين حصول إسرائيل على “توضيحات”.

وتعتبر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس “منظمة إرهابية”، وتطالب بتخليها عن الكفاح المسلح ضد الدولة العبرية والاعتراف بإسرائيل.

وفرضت إسرائيل حصارًا بريًّا وبحريًّا وجويًّا على القطاع، تقول إنه ضروري لعزل حماس التي خاضت معها ثلاث حروب منذ عام 2008، وتسيطر إسرائيل على كافة مداخل القطاع باستثناء معبر رفح على الحدود المصرية.

وخلافًا للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حافظت سويسرا على اتصالات مع قادة حركة حماس، ودعت لإجراء حوار مع كافة الأطراف في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي بهدف السعي إلى السلام والدفاع عن حقوق الإنسان.

ويزور الدبلوماسيون السويسريون قطاع غزة بانتظام، ويدخلون عبر معبر إيريز الحدودي الإسرائيلي.

وكان الممثل السويسري لدى السلطة الفلسطينية جوليان توني، قد التقى الثلاثاء في قطاع غزة قائد حماس يحيى السنوار، وعقد قبلها بأيام اجتماعًا آخر بين دبلوماسيين سويسريين ومسؤولين آخرين من حماس.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السلطات الإسرائيلية قامت بذلك بسبب الإعلان عن عقد هذه اللقاءات.

وكانت حماس قد نشرت على موقعها الإلكتروني صورة للقاء الذي جمع السنوار بالممثل السويسري.

ويأتي هذا المنع في فترة من المقرر فيها أن تقوم حماس الجمعة، بتسيلم إدارة شؤون القطاع إلى السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاق المصالحة الذي تم توقيعه في القاهرة قبل شهر ونصف.