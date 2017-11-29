الجيش السوري يطلق مضادات أرضية على طائرة استطلاع أردنية في درعا

أعلنت القوات الحكومية السورية، أن وحدات تابعة لها أطلقت اليوم الأربعاء، نيران رشاشاتها اتجاه طائرة استطلاع أردنية، في مدينة درعا، جنوبي البلاد.

وقال مصدر في الجبهة الجنوبية إن “القوات الحكومية السورية المتمركزة في أحياء مدينة درعا ، أطلقت نيران مضاداتها الأرضية على طائرة استطلاع كانت تحلق في سماء مدينة درعا الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وقوات النظام فجر اليوم الأربعاء دون إصابتها”.

وأكد المصدر أن “تحليق طائرة الاستطلاع كان مفاجئًا لفصائل المعارضة وقوات النظام في سماء مدينة درعا التي تعيش حالة هدوء نسبي منذ مطلع الشهر الجاري بين الجانبين”.

وتخضع محافظة درعا لاتفاق وقف الأعمال القتالية، بموجب اتفاق تخفيض التوتر الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة وروسيا في تموز/يوليو الماضي والذي يشمل السويداء ، ودرعا ، والقنيطرة، وهضبة الجولان المحتلة.