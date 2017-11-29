أستراليا تعلن رفع حظر السفر إلى مدينة الرقة السورية

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، اليوم الأربعاء، انتهاء حظر السفر إلى مدينة الرقة السورية، التي سيطرت عليها قوات سوريا الديمقراطية، بدعم أمريكي، بعد طرد تنظيم “داعش”.

وقالت بيشوب في بيان نشرته الخارجية الأسترالية على موقعها الإلكتروني إن: “دخول مدينة الرقة أو البقاء فيها دون سبب مشروع، ولم يعد يعتبر جريمة”.

وأضافت: “أما الأستراليين، الذين دخلوا المنطقة المذكورة، وبقوا فيها خلال فترة الـ5 من ديسمبر/ كانون الأول 2014 – الـ28 من نوفمبر/ تشرين الثاني ؛2017 فسيكون وضعهم مختلفًا”، مشيرة إلى أنهم قد يتعرضون لمساءلات، وتوقيفات، وسجن من قبل الوحدات الأمنية.

ولفتت بيشوب إلى أن حكومتها توصي مواطنيها بعدم السفر إلى سوريا؛ لأن الأوضاع الأمنية فيها ما تزال خطرة للغاية.

وأكدت أن تقديم أي دعم للمجموعات المسلحة، والمنظمات المدرجة على قوائم الإرهاب لبلادها، أو القتال في صفوفها بسوريا “ما يزال أمرًا غير قانوني”.

يشار إلى أن أستراليا أسقطت الجنسية عن مواطنيها من مزدوجي الجنسية، الذين يقاتلون في صفوف المنظمات المتشددة بسوريا والعراق، وفي حال عودتهم إلى أستراليا سيخضعون لمحاكمة، وفق قانون الإرهاب الجديد، ومن المتوقع أن ينالوا عقوبة السجن المؤبد.

وتشير التقديرات الأسترالية الرسمية إلى أن عدد الأستراليين الذين انضموا إلى تنظيم “داعش” في سوريا والعراق، بلغ نحو 110 مقاتلين.

وفي الـ17 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة أمريكيًا، فرض سيطرتها بشكل كامل على الرقة، بعد استسلام ما تبقى من عناصر “داعش” فيها.