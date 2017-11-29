الجزائر تنفي معلومات حول تمويل حزب الله لحركة “حماس” عبر بنوكها

نفت الحكومة الجزائرية، الثلاثاء، سماحها لحزب الله اللبناني بصب أموال في حسابات مصرفية فتحتها قيادات من حركة (حماس)، كما نفت وجود أيّ حسابات لرموز حماس بالبنوك الجزائرية.

وتكفّل وزير الأوقاف الجزائري محمد عيسى بنفي الشائعات التي تداولتها وسائل إعلام عربية، بخصوص سعي حزب الله الحليف لإيران بتمويل حسابات مصرفية لقادة حماس بالجزائر.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، عن وزير الأوقاف قوله: “إن الجزائر ترفض أن تكون طرفًا في أيّ صراعٍ طائفي وترفضُ أيضًا أن تكون ميدانًا له..ومن يريدُ أن يخوض حربًا طائفية عليه أن يخوضها في بلده”.

وتابع الوزير خلال إشرافه على احتفالات رسمية بالمولد النبوي في ولاية البليدة القريبة من الجزائر العاصمة، أنّ بلاده “لن ترضى بعودة الطائفية التي تقسم المسلمين إلى مستويين وبأنها (الجزائر) استبدلت ذلك بالخطاب المستمد من سيرة رسولنا الكريم الداعي إلى التسامح والمحبة بين المسلمين”.

وهاجم، محمد عيسى، “أطرافًا خارجية تسعى للتشويش على الجزائر من خلال محاولة إدخال أفكار متطرفة تسببت في تقسيم دول قريبة تعيش الآن على وقع التفجيرات والقتل وهو الأمر الذي يرفضه الشعب الجزائري المحب لوحدة وطنه”.

ولم يُسمِّ المسؤول الجزائري هذه الأطراف، لكن إشاراته واضحة لمعتنقي المذهب الشيعي ومروجي الطائفة الأحمدية، مبرزًا خطورة “الجهات التي تحاول زعزعة الاستقرار المجتمعي الجزائري”.