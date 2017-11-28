قوات كردية سورية تفتح النار على موقع حدودي تركي

ذكرت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الخاصة أن قوات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا أمطرت بالرصاص موقعًا حدوديًا تركيًا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء فأصابت جنديًا وردَّت تركيا بنيران المدفعية.

وقالت الشبكة إن إطلاق النار أتى من منطقة عفرين شمال غرب سوريا، ولم يتسنَ بعد الحصول على مزيد من المعلومات.

وتعتبر تركيا حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب الكردية التابعة له امتدادًا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردًا منذ عقود في تركيا، وتعتبره أنقرة، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، منظمة إرهابية.