العراق.. الناطق باسم الحشد الشعبي يستقيل للمشاركة في الانتخابات

أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي في العراق النائب أحمد الأسدي عن تشكيل تحالف “المجاهدين الانتخابي”، بعد استقالته من هيئة الحشد الشعبي.

وقال الأسدي إنه سيكون ناطقًا باسم “تحالف المجاهدين” الذي سيضم قوى “مؤمنة بالنصر النهائي على الإرهاب والتطرف”، مشيرًا إلى أن التحالف “يسعى لحماية الحشد الشعبي”.

وأضاف الأسدي في تصريحات صحفية: أنه “بعد ثلاث سنوات قضاها في منصبه متحدثًا رسميًا باسم هيئة الحشد الشعبي يعلن اليوم استقالته من منصبه، ولم يعد يمثل الرأي الرسمي للحشد”.

وتأتي استقالة الأسدي بعد أيام على تشكيل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض حركة “عطاء” السياسية لدخول الانتخابات البرلمانية، وهو ما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الشعبية بسبب منع قانون الحشد عناصره من المشاركة في العملية السياسية.

وشكلت مؤخرًا عدة فصائل مسلحة في الحشد الشعبي حركات سياسية لخوض الانتخابات، وأبرزها كتلة ” صادقون” التابعة لـ”عصائب أهل الحق، وكتلة “منتصرون” التابعة لكتائب “سيد الشهداء”، وكذلك كتائب “رساليون”، و”الجهاد والبناء” وغيرها.