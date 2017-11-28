سفير السعودية الجديد لدى روسيا: علاقاتنا مع موسكو “في أقوى مراحلها”

قال سفير السعودية الجديد لدى روسيا رائد بن خالد قرملي، إن العلاقات بين الرياض وموسكو “في أقوى مراحلها”.

وسلّم السفير قرملي نسخة من أوراق اعتماده، اليوم الثلاثاء، إلى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف.

وأكد أن علاقات البلدين تشهد نقلة نوعية، خاصة بعد الزيارة التي قام بها الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى روسيا الاتحادية في الرابع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وحول مستقبل العلاقات السعودية الروسية، قال السفير السعودي لدى موسكو، إن “البلدين عازمان على تطوير وتعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات”.

وكان الملك سلمان قد إلتقى في زيارته إلى العاصمة الروسية، التي تعد الأولى من نوعها لملك سعودي على العرش، الرئيس فلاديمير بوتين، ومسؤولين رفيعي المستوى.

وشدد العاهل السعودي في تصريحات له على أهمية العلاقات السعودية الروسية، وتأثيرها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وخلال الزيارة، تم توقيع جملة اتفاقات مهمة، من بينها صفقات أسلحة تشمل منظومات صواريخ اس400 وبنادق كلاشينكوف سيتم تصنيعها في المملكة بشكل مشترك، بالإضافة إلى اتفاقات في مجالات الصناعة والتجارة والسياحة بين البلدين.