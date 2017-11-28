العراق.. مسلحون يهاجمون مكتب قناة تركمانية في كركوك

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء مكتبًا تابعًا لقناة “تركمان ايلي” الفضائية في كركوك شمال العراق، ما أسفر عن إصابة أحد حراس المكتب بجروح.

وقال النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدين، إن “مسلحين يستقلون سيارة مدنية استهدفوا، مساء اليوم، مكتب فضائية “تركمان ايلي” بناحية التون كوبري، شمال غرب كركوك”.

وأوضح المسؤول الأمني أن “المهاجمين استخدموا أسلحة خفيفة ما أسفر عن إصابة أحد حراس المكتب بجروح بالغة، وأن قوات من الشرطة والجيش وصلت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقًا لمعرفة الجهات التي تقف خلفه”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.

وفرضت القوات العراقية، خلال حملة أمنية بدأتها في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، السيطرة على الغالبية العظمى من مناطق متنازع عليها مع إقليم الشمال، بينها كركوك، دون أن تبدي البيشمركة مقاومة تذكر.