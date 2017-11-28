انطلاق الخطة الأمنية لتأمين بنغازي

انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، الخطة الأمنية لتأمين مدينة بنغازي وضواحيها تحت شعار “محاربة الفساد هي الجزء الثاني من محاربتنا للإرهاب”.

وانتشرت دوريات أمنية تضم: البحث الجنائي، وشرطة النجدة، والجيش، في شوارع بنغازي، وعلى منافذ المدينة، وشرعت في التدقيق بالهويات، وإزالة زجاج السيارات المُعتم، وحجز المركبات التي لا يحمل سائقوها أوراقًا ثبوتية، ومصادرة الأسلحة غير المرخصة، واعتقال حامليها.

وكان قائد القوات الخاصة وآمر غرفة العمليات المركزية والأمنية في بنغازي، اللواء ونيس بوخمادة، قد أعلن أن الخطة الأمنية تحترم حقوق الإنسان، وتستهدف تنفيذ القانون، والسيطرة الكاملة على مدينة بنغازي، وضبط كافة المخالفين من العسكريين والمدنيين، والحدّ من الظواهر السلبية والتهريب .

وطالب “بوخمادة” المواطنين الذين استولوا على منازل أُسر الجماعات الإرهابية الفارة من بنغازي بإخلائها فورًا، فضلًا عن إخلاء المقار والمؤسسات التابعة للدولة، والتي استغلها البعض كأماكن إقامة، أو بشكل خاص.

وأكد قائد القوات الخاصة أنه سيتم التعامل بقوة السلاح مع الخارجين عن القانون، والذين يقومون ليلًا بحملات اعتقال ضد المواطنين، بدعوى تبعيتهم للأجهزة الأمنية، والقوات المسلحة.

وكلّف قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر ، بوخمادة بإمرة غرفة العمليات المركزية والأمنية في بنغازي ” ثاني أكبر المدن الليبية”، والتي تتألف من قوات مشتركة من الجيش، والشرطة، لتأمين وضبط حركة الدخول والخروج من وإلى بنغازي، والتحرّي عن الخلايا النائمة التي تحاول زعزعة أمن المدينة.

وتستهدف الخطة الأمنية أيضًا مطلقي العيارات النارية.

من جهة أخرى، دعت إدارة مطار بنينا الدولي المواطنين إلى التوقـف عـن إطلاق النار العشوائي خلال المناسبات الاجتماعية والأفراح، خاصة في المناطق التي يقع المطار في نطاقها.

وقالت الإدارة على صفحتها بموقع “فيسبوك” إن طلب إيقاف إطلاق النار يأتي حفـاظًا عـلى أمن وسلامة الأرواح، والطائرات، من أي خطر قـد يقع لا سمح الله.