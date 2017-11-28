أنباء عن استدعاء سفير تونس بفرنسا للتحقيق في قضية فساد

تعهد قاضي التحقيق، بالقطب القضائي المالي في تونس، باستدعاء السفير التونسي في فرنسا حاليًا، و وزير الصناعة السابق، عبد العزيز الرصّاع؛ و ذلك على خلفية شبهة فساد، تتعلق به، و فق ما أعلنه مسؤول في القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء.

و أكد المسؤول القضائي التونسي، أن السفير التونسي الحالي، يواجه تهمًا بالفساد، في مجال الطاقة، مع عدد آخر من الكوادر والمسؤولين، في نفس القضية التي يجري فيها التحقيق، مع وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور.

و كان وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي، خالد قدور، قد مثل، الجمعة الماضية، أمام قاضي التحقيق، بالقطب القضائي المالي، لكن محاميه طلب تأجيل الجلسة؛ لإعداد ملف الدفاع، إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل، موضحًا أنه متهم “بالفساد الإداري والمالي”، في إطار وزارته.

وأكدت خدمة الاتصال في رئاسة الحكومة، أنها ليست على علم بهذه القضية، موضحة أن الوزير، ما زال يمارس عمله.

وكان قدور، الذي يتولى وزارة الطاقة منذ أيلول/سبتمبر 2017، رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية-التونسية لاستغلال النفط، من 2008 إلى 2011، قبل أن يعمل في الولايات المتحدة، في مجال الطاقة.

ويلاحق القضاء عددًا كبيرًا من رجال الأعمال، وكبار المسؤولين؛ في إطار مكافحة الفساد.

وفي خطاب، ألقاه الأسبوع الماضي في البرلمان، أكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، عزمه على الاستمرار في هذه الحرب، مشيرًا إلى أن هناك توقيفات أخرى ستحصل.