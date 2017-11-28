مكافحة “الإرهاب” تتصدر محادثات بن دغر وقيادة التحالف العربي

تصدّرت قضية مكافحة “الإرهاب”، وتجفيف منابعه، اليوم الثلاثاء، نقاشات رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، مع قيادة دول التحالف العربي.

وقال السكرتير الإعلامي لرئاسة الوزراء اليمنية، غمدان الشريف، إن “بن دغر، ناقش مع قائد قوات التحالف العميد أحمد أبو ماجد، وقائد القوات الإماراتية العميد مسعود المزروعي، قضية مكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه، ومطاردة عناصره”.

وأشاد بن دغر، بالانتصارات التي حققتها أجهزة الأمن مؤخرًا، في محافظتي أبين وشبوة، ضد تنظيم القاعدة، بدعم مباشر من دول التحالف العربي.

وندد رئيس الحكومة اليمنية “بالأعمال الإجرامية، التي تقوم بها خلايا تابعة لتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، في سفك الدماء، وإزهاق الأرواح، وتدمير مقومات الدولة والأمن، باليمن، والعديد من الدول العربية”.

وأشاد بن دغر، بالتضحيات الجسيمة لقوات التحالف العربي، بقيادة السعودية والإمارات؛ لـ “استعادة الشرعية، وإنهاء انقلاب الحوثي وصالح، ووقف التمدد الإيراني بالمنطقة”.

ولفت بن دغر، إلى أنه “بالعمل المشترك، استطاعت الحكومة وقوات التحالف العربي باليمن، تحقيق النصر، وهزيمة الانقلاب، وتحرير أكثر من 85% من الأرض”.

من جانبه، شدد قائد قوات دول التحالف العربي باليمن، العميد أحمد أبو ماجد، على أن “قوات التحالف، ماضية قدمًا، إلى حين تحقيق أهدافها الرئيسية، وهي: استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، ومحاربة تنظيم القاعدة”.