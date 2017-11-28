ماكرون يطرح مبادرة أوروبية لإجلاء الأفارقة “المعرضين للخطر” في ليبيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إنه سيطلب من زعماء أوروبا المساعدة في إجلاء الأفارقة “المعرضين للخطر” في ليبيا.

جاء ذلك بعد تقارير أظهرت أن المهاجرين الأفارقة في ليبيا يتم الاتجار بهم، الأمر الذي أثار غضبًا دوليًا.

وأوضح ماكرون في كلمة في بوركينا فاسو دون الخوض في تفاصيل: “سأقترح أن تهب أفريقيا وأوروبا لنجدة المحتجزين قسرًا في ليبيا من خلال توفير دعم هائل لإجلاء المعرضين للخطر”.

وأعلن المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر، أن بلاده دعت إلى “اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بشأن الاتجار بالبشر في ليبيا لرفع مستوى الوعي داخل المجتمع الدولي بشأن المأساة التي تحدث هناك”.

وقال ديلاتر إن “هدف الاجتماع المقرر عقده الثلاثاء هو العمل على التصدي للاتجار بالبشر بفاعلية والتعبير عن معارضة مجلس الأمن الموحدة والقوية ضد هذه الممارسات الخسيسة التي صدمت ضمير العالم”، على حد تعبيره.