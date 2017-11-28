ديمستورا يتلقى رسالة تؤكد مشاركة وفد الحكومة السورية في مباحثات جنيف

كشفت متحدثة باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن المبعوث الأممي ستافان ديمستورا، تلقى رسالة تفيد بأن وفد الحكومة السورية يعتزم المشاركة في مفاوضات جنيف الثامنة.

وذكرت المتحدثة أن الوفد سيصل إلى جنيف يوم الأربعاء للمشاركة في محادثات السلام بشأن الأزمة السورية، وفقاً لما كشفت عنه الرسالة.

وقالت أليساندرا فيلوتشي باقتضاب: “لم يصل وفد الحكومة بعد، تلقى المبعوث الخاص رسالة بأنهم يعتزمون الوصول غدا الموافق 29 نوفمبر، على الأقل نعلم أنهم قادمون”.

وكانت صحيفة “الوطن” السورية، قد أفادت بأن وفد الحكومة لمحادثات السلام لم يغادر العاصمة السورية بعد، وربما يعلن، اليوم الثلاثاء، إن كان سيشارك في المحادثات.

وقال دي ميستورا، أمس الإثنين إن “الحكومة السورية لم تؤكد بعد إن كانت ستحضر الجولة الثامنة من محادثات السلام في جنيف هذا الأسبوع، “لكنها أشارت إلى أننا سنسمع منها ذلك قريبًا”.

وذكرت صحيفة “الوطن” أمس، أن الوفد أرجأ سفره للمشاركة في المحادثات، التي من المقرر أن تبدأ، اليوم الثلاثاء؛ بسبب إصرار المعارضة على تنحي الرئيس بشار الأسد.

وقال رئيس وفد المعارضة السورية في جنيف نصر الحريري، إنه يهدف إلى أن تكون الإطاحة بالأسد نتيجة من نتائج المفاوضات.

ومن المستبعد حدوث انفراجة في المحادثات، حيث يسعى الأسد وحلفاؤه لانتصار عسكري كامل، بينما يتمسك معارضوه بمطلبهم بأن يرحل عن السلطة.