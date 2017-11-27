جرحى وعالقون في انفجار تسبب بانهيار مبنى في يافا المحتلة (صور وفيديو)

أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي فجر الثلاثاء، إصابة 15 شخصًا بينهم 5 بجروح خطيرة و 3 متوسطة جراء انهيار مبنى مكون من 3 طوابق في مدينة يافا المحتلة‎.

وقال شهود عيان إن انفجارًا وحريقًا تسببا بانهيار المبنى، وسط أنباء تتحدث عن وجود 10 أشخاص عالقين بين الأنقاض.

وقالت نجمة داوود الحمراء، في بيان أصدرته بهذا الشأن، قالت فيه، إنّه وصلت تقارير تفيد بوقوع انفجار في شارع يافت، أدى إلى اشتعال النيران في المبنى.

وقال شهود عيان إن الانفجار وقع داخل حانوت تسبب بانهيار جزئي للمبنى، حيث ما تزال طواقم الإطفاء والإنقاذ تعمل على إخماد الحريق وإسعاف المصابين.