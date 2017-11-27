الجيش الإسرائيلي يعلن دخول “القبة الحديدية البحرية” الخدمة

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن منظّومة “القبة الحديدية البحرية” دخلت الخدمة، مساء الإثنين، وفق صحيفة إسرائيلية.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” على موقعها الإلكتروني نقلًا عن متحدث باسم الجيش، لم تسمه، أنه “بعد عام ونصف من الاستعدادات والفحوصات، دخلت القبة الحديدية البحرية الخدمة بعد أن نجحت في سلسلة من تجارب الاعتراض التي أجريت اليوم، في البحر”.

وأشار المتحدث إلى أن التجارب تضمنت إطلاق ذخائر تشبه صواريخ “غراد” (صواريخ قصيرة المدى روسية الصنع) ذات مدى يبلغ عشرات الكيلومترات، واعتراضها بواسطة المنظومة الجديدة.

وأكد أن عملية الاعتراض تمت بنجاح، مشيرا إلى أن التجارب حاكت صراعات محتملة ضد تنظيم “حزب الله” اللبناني، وحركة “حماس” بقطاع غزة.

وقال، إنه خلال التجارب استطاعت “القبة الحديدية” اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقت.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من منظومة “القبة الحديدية البحرية”، الدفاع عن المياه الاقتصادية الإسرائيلية، وخاصة منصات البحث والتنقيب عن الغاز في عرض البحر المتوسط.

ونوّه المتحدث إلى أن منظومة “القبة الحديدية البحرية” مثبتة على مهبط الطائرات المروحية فوق الفرقاطة العسكرية الإسرائيلية “ساعر 5”.‎