المعارضة السورية: هدفنا من محادثات جنيف هو الإطاحة بالأسد

قال نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة السورية في محادثات جنيف في تصريحات، اليوم الإثنين، إن وفد المعارضة في محادثات السلام يستهدف الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، لكنه يعتزم الدخول في مفاوضات جادة ومباشرة مع وفد الحكومة.

وأوضح الحريري للصحفيين بعد وصوله إلى جنيف للمشاركة في جولة محادثات ترعاها الأمم المتحدة، من المقرر أن تبدأ غدًا الثلاثاء، “نؤكد أن الانتقال السياسي الذي يحقق الإطاحة بالأسد في بدايته هو هدفنا”.

وكانت المعارضة السورية اجتمعت، الأسبوع الماضي، في العاصمة السعودية الرياض؛ من أجل توحيد وفدها برئاسة نصر الحريري في مفاوضات جنيف 8، التي تنطلق يوم غدٍ الثلاثاء، بمشاركة مختلف أطراف النزاع السوري تحت رعاية أممية.