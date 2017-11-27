اغتيال ضابط من جهاز مكافحة الإرهاب رفع علم العراق فوق مبنى محافظة كركوك

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، ضابطًا في جهاز مكافحة الإرهاب العراقي وسط العاصمة بغداد.

وذكر مصدر أمني أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على النقيب “أحمد الجراح” وأردوه قتيلًا أمام منزله في منطقة الحرية ببغداد.

وأفادت قناة “الشرقية” أنه تم تشييع “الجراح” من منزله بعد مقتله فجر اليوم.

وأحمد الجراح هو الذي ظهر في صور متداولة وهو يرفع العلم العراقي على مبنى مجلس محافظة كركوك بعد دخول جهاز مكافحة الإرهاب إليها في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وآنذاك، انتزعت قوات الحكومة المركزية العراقية السيطرة على كركوك التي كانت خاضعة لسيطرة الأكراد، وذلك في سياق ردّ عسكري خاطف على استفتاء أجراه الأكراد على استقلال إقليم كردستان خلال شهر سبتمبر/أيلول.