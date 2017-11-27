مسؤول تركي يتحدث عن “نقطة تحول” في العلاقات مع أمريكا

طالبت تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، بأن تفي بوعودها بشأن الكف عن تزويد المقاتلين الأكراد السوريين بالسلاح، مؤكدة أن هناك “نقطة تحول” حدثت في العلاقة بين البلدين.

وقال بكر بوزداج، نائب رئيس الوزراء التركي في مقابلة مع قناة “24”، اليوم الإثنين: إن “اتصالًا هاتفيًا جرى بين الرئيسين رجب طيب أردوغان والأمريكي دونالد ترامب يمثل نقطة تحول في العلاقات المتوترة بين البلدين، لكن على واشنطن أن تفي بوعدها بالكف عن تزويد المقاتلين الأكراد السوريين بالسلاح”.

وأضاف أن “الولايات المتحدة ستخدع العالم، إن لم توقف تزويد وحدات حماية الشعب الكردية السورية بالسلاح”.

وكان البيت الأبيض نقل، يوم الجمعة، عن ترامب قوله: إنه “أبلغ أردوغان بأن واشنطن تجري تعديلات فيما يتعلق بالدعم العسكري للشركاء على الأرض في سوريا”.