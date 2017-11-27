إسرائيل تقر بناء مسار سياحي يعبر الضفة الغربية والجولان

المصدر: أ.ف.ب

وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلية الأحد على تمويل بناء مسار سياحي يمكن عبوره سيرا على الأقدام ويمر بالضفة الغربية المحتلة وهضبة الجولان، بحسب ما أعلن وزير السياحة الإسرائيلي ياريف ليفين.

ورحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بالقرار الذي اعتبره “اساسيا” لتعزيز السياحة.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية و1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية خلال حرب الأيام الستة في حزيران/يونيو 1967 اعلنت ضمها عام 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك.

وقال ليفين إن “المسار الجديد سيعبر مدينة القدس القديمة (شمال الضفة الغربية) وأماكن حافلة بالتاريخ اليهودي” على حد زعمه.

وبعد موافقة الحكومة على التمويل، سيتعين على لجنة مؤلفة من عدد من الوزراء تقديم المقترحات للمشروع الذي تبلغ ميزانيته 10 ملايين شيكل (2,8 ملايين دولار، 2,4 ملايين يورو).