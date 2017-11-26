مقتل ضابط و9 جنود سودانيين بهجوم في إقليم دارفور

قتل ضابط برتبة عميد و9 جنود آخرين من قوات الدعم السريع في الجيش السوداني الأحد، في اشتباكات بمنطقة “مستريحة”، شمال إقليم دارفور(غرب) المتنازع عليه، حسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).

ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، العقيد عبدالرحيم الجعلي، قوله إن “العميد عبدالرحمن جمعة، استشهد مع تسعة جنود في منطقة مستريحة، شمال إقليم دارفور” (غرب).

وأضاف الجعلي، أن “سيارتين كانتا تحملان عددًا من العناصر المقبوض عليها، تعرضت لكمين من قبل مجهولين، وتم تدمير إحدى السيارتين”.

وأشار إلى أن “قوة بقيادة العميد عبدالرحيم جمعة، تحركت لإسناد السيارتين، واشتبكت مع العناصر المهاجمة، وقضت على بعضهم (لم تذكر العدد)، واستشهد على إثرها قائد القوة و9 آخرون”.

ولفت إلى أن “قوات الدعم السريع ما تزال تطارد المهاجمين، وستستمر في حملة جمع السلاح”.

وطالبت السلطات السودانية، في السادس من أغسطس/آب الماضي، المدنيين، الذين يملكون أسلحة وذخائر وسيارات غير مرخصة بتسليمها فورا إلى أقرب نقطة لقوات الجيش أو الشرطة.