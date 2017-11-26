تركيا تعلن الحداد العام تضامنًا مع ضحايا هجوم مسجد الروضة في سيناء

أعلنت تركيا حدادًا وطنيًا غدًا الإثنين، تضامنًا مع ضحايا الهجوم الذي استهدف مسجد الروضة في سيناء شمال شرق مصر، الجمعة الماضية.

وأفاد بيان صادر عن المركز الإعلامي برئاسة الوزراء التركية بأن الحداد سيكون ليوم واحد، وسيشمل تنكيس الأعلام إلى النصف في عموم البلاد والممثليات التركية في الخارج.

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، في تصريح بوقت سابق اليوم، إن “80 مليون تركي يتشاركون آلام الشعب المصري”، مجددًا تضامن بلاده مع ضحايا هذا الهجوم.

وأدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، الهجوم، مؤكدًا أن منفذيه “ليسوا مسلمين بل قتلة”.

وأسفر الهجوم على مسجد بمحافظة شمال سيناء المصرية، أول أمس الجمعة، عن مقتل 305 أشخاص، وإصابة 128 شخصًا، وفق آخر حصيلة رسمية.