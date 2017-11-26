بالفيديو.. أول تصريح لبنكيران بعد حرمانه من ولاية ثالثة على رأس”العدالة والتنمية”

أكد الرئيس السابق للحكومة المغربية عبد الإله بنكيران أنه يتقبّل “بشكل عادي” قرار المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي صوّت الأحد ضد ترشيحه لولاية ثالثة.

وجاء التصريح الأول لبنكيران للصحافة، بعد خروجه من الاجتماع حيث اعتبر أن “من يلجأ إلى الديمقراطية يجب أن يكون مستعدًا لكل الاحتمالات”.

وأشار إلى أنه “لم يكن معنيًا بالجدل الذي دار داخل حزبه حول ترشحه لولاية ثالثة، لأن مبادرة المطالبة بتعديل المادة 16 للسماح بتوليه قيادة الحزب للمرة الثالثة قام بها أحد أعضاء الحزب”.

وأضاف أن مسؤوليته كرئيس للحكومة “انتهت بإعفائه من قبل جلالة الملك، وكذلك مسؤوليته كأمين عام للحزب بعد قرار المجلس الوطني”، مؤكدًا أنه سيبقى “مناضلًا” داخل الحزب، دون الإفصاح عن الأسماء المرشحة لخلافته.