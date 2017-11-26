مغربي يربك الأمن بعد حصوله على رقم هاتف الملك محمد السادس الشخصي

انشغل قادة أمنيون مغاربة، من بينهم مديرا المخابرات الداخلية والخارجية، في البحث عن الطريقة التي تمكن من خلالها مواطن مقيم في إنجلترا من الحصول على رقم الهاتف الشخصي للملك محمد السادس.

وبحسب موقع “الأول” المغربي، فإن “مديريْ المخابرات الداخلية والخارجية، اتصلا بأحد المهاجرين للاستفسار منه عن الطريقة التي حصل من خلالها على رقم الهاتف الشخصي للملك محمد السادس، لكن المهاجر ردَّ بطريقة دبلوماسية قائلًا: الملك والدي، فهل يُسأل الشخص من أين حصل على رقم هاتف والده؟”.

وكان العاهل المغربي، تلقَّى رسالة نصية من المواطن المغربي، يشكو إليه تجاوزات وفساد أحد البرلمانيين، وسط ترجيحات أن يكون البرلماني مدعومًا من مسؤول كبير في وزارة الداخلية المغربي، وفقًا للموقع ذاته.

في غضون ذلك تُجري “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”، والإدارة العامة للدراسات والمستندات، تحريات على نطاق واسع، للكشف عن هوية الشخص، أو الأشخاص الذين سرَّبوا الرقم الخاص للملك.