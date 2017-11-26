وزارة المرأة التونسية تحقق في معلومات حول أسواق للاتجار بالنساء في البلاد

أكدت مصادر مطلعة في وزارة المرأة والأسرة والطفولة التونسية، أن الوزارة قررت فتح تحقيق في معلومات كُشف عنها مؤخرًا حول وجود أسواق للاتجار بالنساء في البلاد.

وكشفت منظمة النساء التونسيات للبحث حول التنمية، أمس السبت، عن وجود أسواق للاتجار بالنساء في بعض المحافظات والمناطق التونسية، ما أثار موجة غضب واستياء واسعة لدى العديد من المنظمات الحقوقية التونسية، التي حذرت من “خطورة هذه الجريمة”.

وأكدت رئيسة المنظمة سلوى كنو السبيعي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، أن “هناك أسواقًا لبيع النساء العاملات في قطاع العمل المنزلي في منطقة جومين، بمحافظة بنزرت شمال البلاد، وفي منطقة العيون، بمحافظة القصرين، شمال غرب البلاد”.

وشددت على “وجود عمليات متاجرة بالنساء في هذه الأسواق”، مشيرة إلى أن “شهادات حية وتقارير أعدتها منظمات المجتمع المدني، أثبتت بالفعل وجود هذه الأسواق في تونس”.

وإزاء ذلك، أكدت مصادر مطلعة في وزارة المرأة والأسرة والطفولة بتونس في تصريح خاص لموقع “إرم نيوز”، أن “الوزارة قررت فتح تحقيق في هذه المعلومات”، مشيرة إلى أنها “رصدت حالات متاجرة يقوم بها سماسرة ضد نساء في أسواق أسبوعية، بعدد من محافظات البلاد”.

وأضافت أنها “تتابع حاليًا هذه الحالات، وأن هذه الممارسات تتنافى مع الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، وأبرزها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة”.