العراق.. انشقاقات في “تيار الإصلاح الوطني” الذي يتزعمه وزير الخارجية

أفادت وسائل إعلام عراقية، بانشقاق ثلاثة نواب في البرلمان العراقي، يوم الأحد، عن حزب “تيار الإصلاح الوطني”، الذي يتزعمه وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، والتحاقهم بصفوف “حركة عطاء”، التي أعلن عن تأسيسها مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أمس السبت.

ونقلت قناة الاتجاه التلفزيونية، عن مصادر قولها، إن رئيس الكتلة النيابية هلال السهلاني، والنائب عن البصرة زاهر العبادي، والنائب حيدر الفؤادي عن محافظة ميسان، أعلنوا اليوم، انشقاقهم عن تيار الإصلاح الوطني، والالتحاق بحركة عطاء، التي تعتزم خوض الانتخابات التشريعية، في العام المقبل.

وأضافت المصادر، أن شخصيات أخرى كثيرة، في تيار الإصلاح، أعلنت رسميًا انضمامها إلى حركة عطاء، وأخرى ستنضم لاحقًا.

ويعد فالح الفياض، من أبرز الشخصيات القيادية، المقربة من وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري.

وكان الجعفري أعلن في العام 2008، عن تشكيل تيار الإصلاح الوطني برئاسته، بعد إعلانه الانشقاق عن حزب الدعوة الإسلامية، الذي يشغل فيه نائب الرئيس العراقي نوري المالكي منصب الأمين العام.