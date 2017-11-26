وزير الصحة الإسرائيلي يقدم استقالته رسميًا بسبب “أزمة السبت”

قدم يعقوب ليتسمان، وزير الصحة الإسرائيلي وزعيم حزب “يهدوت هاتوراة” اليميني الديني، صباح اليوم الأحد، استقالته رسميًا من منصبه كوزير للصحة في الحكومة الإسرائيلية، احتجاجًا على “انتهاك حرمة يوم السبت”.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، من بينها القناة العبرية الثانية، أن ليتسمان رفض خلال الساعات الماضية جميع الوساطات التي تدخلت بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للوصول إلى حل وسط بشأن ما وصفه بـ “تدنيس يوم السبت”.

ويحتج ليتسمان-وهو من أقطاب تيار “الحريديم”، الذين يؤمنون بقدسية يوم السبت وأنه يوم يحرم العمل خلاله-على تنفيذ شركة القطارات الحكومية أعمال صيانة وترميم في سكك الحديد، في هذا اليوم المقدس لدى اليهود.

ونفّذت شركة القطارات أعمال صيانة في عدد من مقاطع سكك الحديد، أمس السبت، شارك بها نحو 100 عامل يهودي.

وفقاً للقناة الثانية، فإن وزراء وأعضاء الكنيست عن حزب الليكود راضون عن استقالة ليتسمان، معتقدين أنها لن تحدث أي اختلالات داخل الائتلاف الحكومي، ولن تهدد وجوده.

وأمس نقلت الإذاعة العبرية عن ليتسمان، نيته تقديم استقالته إلى رئيس نتنياهو.

بدوره، قال موقع صحيفة “معاريف” العبرية إن “أزمة يوم السبت” قد تطيح بحكومة نتنياهو، كما أطيح بحكومتين إسرائيليتين في السابق، عام 1976 برئاسة إسحق رابين، وعام 1999 برئاسة إيهود باراك للسبب ذاته.