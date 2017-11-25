عائلة الحريري تزور الرئيس الفرنسي في باريس

قال مكتب رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل اليوم السبت أفرادًا من عائلته في باريس.

واستقال الحريري من رئاسة الحكومة في بث تلفزيوني من الرياض في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني، وعاد إلى لبنان الأسبوع الماضي وقرر تجميد استقالته بناء على طلب الرئيس اللبناني ميشال عون لإفساح المجال أمام إجراء “حوار”.

وقال مكتب الحريري إن زوجته لارا وابنته لولوة وابنه عبد العزيز، وصلوا إلى فرنسا يوم الخميس لقضاء عطلة، وسيمكثون في باريس لبضعة أيام.

ووجه الحريري الشكر لماكرون وزوجته في تغريدة على تويتر لدعوتهم إلى قصر الإليزيه.