أكراد سوريا يستعدون للمرحلة الثانية من الانتخابات في شمال البلاد

قال المتحدث باسم الحزب الكردي السوري إبراهيم إبراهيم، إن السلطات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا ستجري المرحلة الثانية من الانتخابات في الأول من شهر كانون الأول / ديسمبر المقبل.

وأشار إلى أن الانتخابات التي يشارك فيها أكثر من 30 حزبًا وكيانًا، ستجرى على مجالس البلدية والمدينة، في إطار عملية تفضي إلى تشكيل برلمان محلي بحلول أوائل عام 2018.

وأجرت منطقة شمال سوريا المرحلة الأولى من الانتخابات في شهر أيلول / سبتمبر الماضي، حيثُ اختار الناخبون رؤساء نحو 3700 بلدية في 3 مناطق بالشمال حيث أسست الجماعات الكردية حكمًا ذاتيًا منذُ 2011 عندما تفجر الصراع السوري.

وتشير الانتخابات إلى طموح الجماعات الكردية وحلفائها الذين يسيطرون على نحو ربع سوريا ويهدفون إلى تأمين حكم ذاتي في إطار دولة لا مركزية.

وتصر الجماعات على أنها لا ترغب في أن تحذو حذو أكراد شمال العراق الذين صوّتوا في استفتاء على الاستقلال في سبتمبر / أيلول وهو ما عارضه الغرب ولاقى مقاومة شديدة من بغداد وأنقرة وطهران.

وتأمل الجماعات الكردية الرئيسة في سوريا في مرحلة جديدة من المفاوضات التي تدعم حكمها الذاتي في شمال سوريا، لكن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد تؤكد بعبارات شديدة اللهجة أن لها السيادة على المناطق التي استولت عليها قوات سوريا الديمقراطية من تنظيم “داعش”.

وقالت مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن ما حدث في كردستان العراق “يجب أن يكون درسًا” لقوات سوريا الديمقراطية، مضيفة أنها لا تعتقد أن “أي حكومة تستطيع أن تحاور أي فئة حين يتعلق الأمر بوحدة البلاد”.