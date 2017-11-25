معتقل لبناني في إيران يطالب الجامعة العربية بالتدخل لإنقاذه

طالب خبير المعلومات والاتصالات الأمريكي من أصل لبناني “نزار زكا” المعتقل في إيران في 18 سبتمبر 2015، الجمعة، جامعة الدول العربية بالتدخل لإنقاذه.

ودعا المحامي انطوان ابو ديب الجامعة العربية الى التدخل في قضية المواطن اللبناني المحتجز في ايران نزار زكا، مؤكداً أن السلطات المعنية في لبنان لم تتخذ أي إجراء للافراج عنه.

وقال أبو ديب في رسالة بعث بها في وقت سابق من هذا الأسبوع إن المواطن اللبناني كان في طريقه إلى المطار في إيران عندما اختطفه أشخاص يرتدون ثيابا مدنية، مضيفاً “تم الكشف في وقت لاحق ان هؤلاء الاشخاص كانوا اعضاء في الحرس الثوري الايراني”.

وقال ابو ديب ان زكا لم يلجأ في وقت سابق إلى الجامعة العربية لأنه “كان لديه بعض الأمل في أن تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها تجاه مواطنيها لكنها لم تفعل ذلك”.

وشدد أبو ديب على ضرورة رفع قضيته أمام السلطات الدولية المختصة وعلى رأسها الأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس الأمن واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد إيران، مطالباً الجامعة العربية على العمل لتحرير زكا.

وكان زكا، الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، قد اعتقلته السلطات الإيرانية في 18 سبتمبر 2015 أثناء زيارته الخامسة إلى طهران، بعد دعوة رسمية وجهتها له “شاهيندوخت مولافيردي”، نائب الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، للمشاركة بمؤتمر ترعاه الحكومة الإيرانية في سبتمبر 2015.

واتهمت السلطات القضائية “نزار زكا” بالتجسس لصالح أجهزة المخابرات الأمريكية، وحكمت عليه في أيلول / سبتمبر الماضي، بالسجن لمدة 10 سنوات، ودفع غرامة قدرها 4.2 مليون دولار بعد إدانته بتهمة التجسس”.

زكا هو الأمين العام للمنظمة العربية للإعلام والاتصال (IJMA3)، التي تضم منظمات من جميع الدول العربية، وتعمل على تطوير المعلومات والقضاء على الفجوة الرقمية.