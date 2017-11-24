التحرش بفتاة يشعل مواجهات دامية بين شبان مغاربة ومهاجرين أفارقة بالدار البيضاء (فيديو)

اندلعت مواجهات دامية، مساء يوم الجمعة، بين شبان مغاربة ومهاجرين أفارقة جنوب الصحراء، بمدينة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة المغربية.

وبحسب شريط فيديو قصير انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد اندلعت فوضى عارمة أحدثتها مجموعات كبيرة من المهاجرين الأفارقة، قرب محطة الحافلات “أولاد زيان” وسط مدينة الدار البيضاء، بعد أن دخلوا في مواجهات مع المواطنين ورجال الأمن، قبل أن يعمدوا إلى تخريب السيارات، وإضرام النار في الشارع العام.

وقد اندلعت المواجهات والتي استعملت فيها الحجارة، والزجاجات الحارقة والآلات الحادة، بعد أن تحرش بعض المهاجرين الأفارقة المرابطين على مقربة من محطة الحافلات “أولاد زيان” بشابة مغربية تقطن قرب المحطة.

وقد تفاقمت هذه المواجهات بعد أن لجأت الفتاة المُتحرش بها إلى أبناء حيّها للانتقام من المهاجرين.

واستنفر هذا الحادث العناصر الأمنية والتي طوقت المكان للسيطرة على الوضع خصوصا بعد أن أقدم الأفارقة على تخريب وحرق الممتلكات.

وبيّنت مقاطع الفيديو، أن المواجهات انتقلت إلى الشارع الرئيسي المؤدي إلى “طريق مديونة”، مما استدعى تدخل عناصر الأمن والقوات المساعدة من أجل فض النزاع.

وقد خلف هذا الحادث عشرات الجرحى والمعطوبين. وفتحت السلطات الأمنية تحقيقا موسعا لمعرفة أسبابه وملابساته.