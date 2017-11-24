مسلحون يقتحمون منظومة النهر الصناعي ويقطعون المياه عن طرابلس

اقتحمت جماعة مسلحة، اليوم الجمعة، موقع الشويرف في منظومة الحساونة، سهل الجفارة التابع لمنظومة النهر الصناعي، وطلبت من العاملين إيقاف ضخ المياه تدريجيًا إلى العاصمة طرابلس وباقي المدن الليبية.

وقال مصدر مسؤول من غرفة التحكم الرئيسة في المنظومة خلال تصريح إعلامي، إن الجماعة المسلحة هدّدت بتفجير المنظومة إن لم يُوقف الضخ، مما اضطُر الإدارة إلى إيقاف الضخ تدريجيًا بحسب خطة الطوارئ المعدة مسبقًا.

ولم يكشف المصدر عن مطالب الجماعة المسلحة.

يشار إلى أن جماعة مسلحة أغلقت منظومة النهر الصناعي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لأسابيع، مما سبب أزمة مائية في العاصمة طرابلس، واضطُر المواطنون للتنقل وحفر آبار قديمة بحثًا عن المياه .

وطالبت الجماعة حينها بإطلاق سراح القائد الميليشاوي المبروك حنيش المقرحي الذي اعتقلته ميليشيات قوة الردع الخاصة.