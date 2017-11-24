توقيف الممثل اللبناني زياد عيتاني للاشتباه بتخابره مع “الموساد”

أوقف جهاز الأمن العام اللبناني، اليوم الجمعة، الممثل المسرحي والناشط الاجتماعي، زياد عيتاني، بدعوى الاشتباه بتخابره لصالح جهاز المخابرات الخارجي الإسرائيلي “الموساد”، وفق مصادر مقرَّبة من عائلته.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، إن قوة من جهاز الأمن العام داهمت منزل عيتاني (42 سنة)، في العاصمة بيروت، صباح اليوم الجمعة، واقتادته هو وزوجته إلى مقر مركز الجهاز للتحقيق معهما.

من جهته، قال مصدر أمني رفيع في مديرية أمن الدولة، إن “عيتاني اعترف بالاتصال بضابطة إسرائيلية من دولة أجنبية، طلبت معلومات تتعلق بالتخطيط لاغتيال وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، والوزير اللبناني السابق عبد الرحيم مراد”.

وأشار المصدر الذي فضَّل عدم ذكر اسمه، إلى أن “عيتاني اعترف بوجود تحويلات مالية من الضابطة الإسرائيلية التي كانت من المفترض أن تلتقيه في لبنان بعد أن تدخل بجواز سفر أجنبي”.

وحتى الساعة 18:00 “ت.غ” لم يصدر أي تصريح من السلطات اللبنانية بشأن عيتاني، أو تعليق على ما أوردته المصادر العائلية والمصدر الأمني.