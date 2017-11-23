لأول مرة.. داعش يتوقف ليوم كامل عن نشر أخباره عبر الإنترنت‎

توقف تنظيم داعش طيلة 25 ساعة متواصلة عن نشر أخباره على حساباته الخاصة عبر تطبيق “تلغرام”، في صمت قال محللون إنه “غير مسبوق”.

ولم يرسل التنظيم عبر حساباته المخصصة لنشر تحديثات يومية حول عملياته العسكرية واصداراته المرئية وبيانات تبني الهجمات التي يشنها، أي مادة في الفترة الممتدة من الساعة التاسعة من صباح الأربعاء حتى العاشرة من صباح الخميس.

ووصف الباحث في المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي تشارلي وينتر هذا الصمت بكونه “غير مسبوق”.

وأوضح أن “وتيرة الإنتاج الإعلامي للتنظيم تباطأت بشكل ملحوظ جدًا خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، ولكن لم يحصل أن توقف عن النشر بشكل كامل خلال 24 ساعة”.

وعادة ما ينشر التنظيم عبر حساباته على تطبيق “تلغرام” عشرات الرسائل يوميًا، التي تتضمن نشرات إذاعية بلغات عدة وتقارير وبيانات عن إنجازاته الميدانية بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصور عن حياة المدنيين اليومية في المناطق التي كانت تشكل جزءًا من أراضي “الخلافة الإسلامية”.

واكتفى التنظيم الأربعاء بنشر أخبار متواصلة على مدى نصف ساعة، ثم توقف كليًا حتى الخميس، مع بثه تسجيلًا صوتيًا مدته أربع دقائق باللغة العربية فقط، حول سير المعارك في شرق سوريا والعراق.

وخسر التنظيم خلال العام الحالي سيطرته على مدينتي الموصل العراقية والرقة السورية، اللتين كانتا تعدان معقليه الأبرز في البلدين، كما تم طرده خلال الأيام الأخيرة من المدن التي كانت تحت سيطرته في كل من العراق وسوريا.

وأوضح وينتر أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم في البلدين، استهدف بشكل خاص العناصر المنخرطين في الإنتاج الإعلامي، ما يمكن أن يفسر جزئيًا توقفه عن البث.

وقال “تعرضت البنى الإعلامية التابعة للتنظيم لاستهداف حقيقي خلال الأشهر القليلة الماضية، ولهذا السبب فإن شيئًا ما قد تغير”.

ويمكن للتنظيم وفق وينتر أن يعيد هيكلة مكاتبه الإعلامية أو عناصره العاملين في هذا المجال، إلا أنه قد يرسم إستراتیجیة إعلامیة جدیدة لتتناسب مع تحوله من منظمة تسيطر على مساحات واسعة إلی مجموعات تستخدم حرب العصابات.