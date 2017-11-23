رئيس أركان الجيش الروسي يرجح تقليص القوة العسكرية في سوريا

قال فاليري غيراسيموف، رئيس أركان القوات المسلحة الروسية، للصحفيين، يوم الخميس، إنه سيتم -على الأرجح- تقليص حجم القوة العسكرية الروسية في سوريا.

وكان الدعم العسكري الروسي للرئيس السوري بشار الأسد، خاصة عبر الضربات الجوية، حاسمًا لهزيمة جماعات المعارضة المسلحة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا.

وقال “غيراسيموف” للصحفيين على هامش اجتماع بين الرئيس فلاديمير بوتين وكبار قادة الجيش في منتجع سوتشي على البحر الأسود:”الرب سيقرر كيف سيتم خفض حجم القوة العسكرية، لكن ذلك سيحدث على الأرجح”.

ورفض ذكر مزيد من التفاصيل بشأن موعد ونطاق التقليص المحتمل.

واستضاف بوتين الأسد في سوتشي، الاثنين الماضي، وناقشا الانتقال من مرحلة العمليات العسكرية إلى مرحلة البحث عن حلٍ سياسي للصراع السوري.

وحظي بوتين يوم الأربعاء بدعم تركيا، وإيران، لاستضافة مؤتمر سلام سوري مما أعطاه دورًا محوريًا في المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة في سوريا منذ أكثر من ست سنوات.

وفي مارس/ آذار من العام الماضي، قال بوتين إن بلاده حققت أهدافها في سوريا، وأمر بسحب “الجزء الأساس” من القوات الروسية.

لكن التحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة وينفذ عمليات في سوريا، قال بعد ذلك التصريح إن القوات القتالية الروسية تركت دون تغيير يذكر تقريبًا.