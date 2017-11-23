السلطات المصرية تفتح معبر رفح “استثنائيًا”.. السبت

أعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن فتح السلطات المصرية لمعبر رفح البري، جنوب قطاع غزة في كلا الاتجاهين، مطلع الأسبوع المقبل؛ لمدة 3 أيام.

وقال رئيس الهيئة، حسين الشيخ، في تصريح صحافي:” أبلغنا الجانب المصري بقرار فتح معبر رفح مطلع الأسبوع المقبل، أيام السبت والأحد والإثنين( 27/26/25 من الشهر الجاري)، في كلا الاتجاهين”.

وتدير المعبر، في الوقت الحالي، حكومة الوفاق الوطني التابعة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعد أن تسلمت معابر قطاع غزة، مطلع الشهر الجاري، من حركة حماس، تطبيقًا لاتفاق المصالحة الموقع في الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وفتحت السلطات المصرية المعبر لمدة 3 أيام، مطلع الأسبوع الجاري.

وتُغلق السلطات المصرية المعبر منذ تموز/يوليو 2013، وتفتحه على فترات متباعدة أمام الحالات الإنسانية.