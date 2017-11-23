العراق يطلق آخر العمليات العسكرية في الصحراء الغربية ضد “داعش”

أطلقت القوات العراقية، اليوم الخميس، آخر عملية عسكرية لها ضد تنظيم “داعش” في البلاد، عبر تطهير الصحراء الغربية الممتدة على طول الحدود مع سوريا.

ونقلت قيادة العمليات المشتركة العراقية، عن الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله قوله، إن قوات الجيش والحشد الشعبي بدأت “عملية واسعة؛ لتطهير مناطق الجزيرة الكائنة بين محافظات صلاح الدين، نينوى، والأنبار”.

وخسر تنظيم “داعش” 95% من الأراضي، التي تمكن من السيطرة عليها في العام 2014، في كل من سوريا والعراق، وشكلت مناطق أعلن فيها إقامة ما تسمى “الخلافة الإسلامية”، وفق ما أفاد التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، الشهر الحالي.

وكان التنظيم المتطرف أعلن في العام 2014، إقامة “الخلافة الإسلامية”، على مناطق واسعة تمكن من السيطرة عليها في سوريا، والعراق.

وإثر ذلك، بدأ التحالف الدولي، بقيادة واشنطن، استهداف التنظيم؛ لينفذ خلال السنوات الثلاث الماضية، آلاف الغارات على مواقعه، وتحركاته في البلدين، كما نشر مستشارين على الأرض دعمًا للعمليات العسكرية ضد الجهاديين.