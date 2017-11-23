المرصد السوري: حالات تسمم بمادة غذائية مجهولة في الغوطة الشرقية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه رصد حالات تسمم بمادة غذائية مجهولة لمواطنين بينهم أطفال ونساء، في مدينة زملكا بغوطة دمشق الشرقية.

وقال المرصد في بيان إنه وثّق وفاة طفلتين من عائلة واحدة، بينما أصيب نحو 25 آخرون بحالات تسمم متفاوتة الخطورة.

ونقل المرصد عن مصادر طبية وأهالي، أن التسمم حدث “نتيجة تناول مادة شبيهة بملح الطعام، كانت تباع في أسواق غوطة دمشق الشرقية على أنها ملح طعام، بينما لا تزال عمليات إسعاف بقية المصابين مستمرة من قبل الفرق الطبية في النقاط التي جرى نقل المصابين إليها”.

ويأتي هذا بعد 7 أشهر من وقوع حادثة تسمم في الغوطة الشرقية أيضًا بريف دمشق في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وبحسب المرصد جرى آنذاك إسعاف ما يقرب من 130 شخصاً في نقاط طبية ومراكز صحية في منطقة المرج بغوطة دمشق الشرقية.

وقال المرصد إنه بناء على معلومات وصلته فإن منظمة “غير معروفة إلى الآن”، عمدت حينها إلى توزيع نحو 1000 وجبة غذائية على المواطنين من النازحين، وأكدت مصادر أن الوجبات المقدمة “كانت تحتوي على لحوم ذات طعمة ورائحة غريبة”.

وأضاف المرصد أنه في 24 حزيران/ يونيو 2016، أصيب أكثر من 750 شخصاً بحالات تسمم على خلفية تقديم وجبات إفطار رمضانية، من جهات إغاثية.