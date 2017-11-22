الرئيس السوداني يصل سوتشي الروسية للقاء بوتين

وصل الرئيس السوداني عمر البشير، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة سوتشي الروسية، في زيارة رسمية، تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضحت وكالة الأنباء السودانية، أن الزيارة تستمر 3 أيام، وأنه من المقرر أن يلتقي الرئيسان غدًا الخميس، على أن تتناول مباحثاتهما القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومجالات التعاون وسبل تطويرها.

كما تشمل الزيارة لقاء بين البشير ورئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف.

وينتظر أن يوقع الجانبان على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات عدة، أبرزها الاستخدام السلمي للطاقة النووية، والزراعة والنفط، والإعفاءات المتبادلة من التأشيرات للجوازات الدبلوماسية، وعقود التعدين في مجال الذهب مع شركتين روسيتين.