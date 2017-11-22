برلماني تونسي يثير جدلًا لمطالبته السبسي بكشف طبّي عن حالته الصحية

دعا النائب في البرلمان التونسي عن التيار الديمقراطي المعارض نعمان العش، اليوم الأربعاء، الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي إلى نشر الملف الطبي المتعلق بحالته الصحية، ليثير من جديد الجدل حول الوضع الصحي لرئيس البلاد، بعد أيام قليلة من ترويج شائعة وفاته.

و قال البرلماني التونسي: “إنّ من حقّ المواطنين التونسيين الاطّلاع على الحالة الصحيّة لرئيسهم، في إطار الشفافية، باعتباره شخصية عامة”، معتبرًا “أن ذلك لا يتعلق بكشف أسرار ومعطيات شخصية”.

كما استنكر “العش” في كلمة ألقاها خلال مناقشة قانون المالية و الموازنة المالية العامة في البرلمان، بشدة ترويج شائعة وفاة الباجي قائد السبسي.

يشار الى أن القضاء التونسي، كان قد أصدر حكمًا بالسجن ضد شخصين، ثبت تورّطهما في ترويج شائعة وفاة رئيس البلاد في محافظة جندوبة شمال غربي البلاد.

في غضون ذلك، أكدت الناطقة باسم الرئاسة التونسية سعيدة قراش إيقاف شخصين متورطين بنشر الشائعة المذكورة نهاية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الموقوفيْن أقرّا بانتمائهما لحزب معين، لكنها رفضت الكشف عن اسمه رسميًا.

وكانت صفحة منتحلة لصفة “فرانس 24” الفرنسية، نشرت مساء يوم الجمعة الماضي، خبر وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي .

من جانبه، انتقد المكلف بالشؤون السياسية في حزب نداء تونس برهان بسيّس في تصريحات لـ “إرم نيوز”، مطالبة النائب “العش” بكشف الملف الصحي للسبسي، ووصف ذلك بـالسلوك غير المسؤول من شخص يقدّم نفسه كمعارض وطني.

وأكد المستشار الرئاسي التونسي “نور الدين بن تيشة” في تصريح لـ”إرم نيوز”، أن الرئيس الباجي قائد السبسي يتمتع بصحة جيدة، داعيًا إلى عدم ترويج هذه الأخبار، و الشائعات، التي وصفها بـالكاذبة والخبيثة.

من جانبها، صرحت قناة “فرانس 24” أنها لا تتحمل مسؤولية أخبار زائفة على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل شعار القناة الفرنسية.

و كانت الرئاسة التونسية قد نفت خلال تصريحات خاصة بـ”إرم نيوز” في وقت سابق، أنباء تحدثت عن نقل الرئيس الباجي قائد السبسي إلى فرنسا للعلاج، واصفة هذه الأنباء بـ”الشائعات المغرضة”.

وأكدت المصادر أن “الرئيس بخير، وأنه يباشر مهامه بصفة يومية وعادية، ولا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول تعرّضه لوعكة صحية”.

واتهمت المصادر جهات سياسية بالوقوف وراء هذه الادعاءات التي وصفتها بالبائسة.