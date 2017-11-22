فرنسا تدعو لاجتماع مجلس الأمن بشأن المهاجرين في ليبيا

دعت فرنسا مجلس الأمن الدولي إلى الاجتماع لبحث معاملة المهاجرين في ليبيا، على أن تطلب فرض عقوبات على السلطات الليبية إذا لم تتحرك بهذا الشأن، بحسب ما أعلنه وزير الخارجية جان ايف لو دريان.

وقال لو دريان الأربعاء، إنه “يريد من المنظمة الدولية للهجرة، ووكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، نشر التفاصيل بخصوص تهريب المهاجرين في ليبيا”.

وأضاف الوزير الفرنسي أن “السلطات الليبية قرّرت فتح تحقيق لتحري الوقائع بعدما جرى تنبيهها عدة مرات، بما في ذلك من جانبي حيث كنت هناك في أيلول/سبتمبر الماضي”.

وأفاد لودريان في جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية قائلا “إذا لم يكن نظام العدالة الليبي قادرًا على المضي في هذا الإجراء، فينبغي لنا عندئذ فتح الباب أمام عقوبات دولية”.