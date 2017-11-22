مقتل قيادي في حزب طالباني بهجوم مسلح شرقي العراق

قال مصدر أمني عراقي، اليوم الأربعاء، إن قياديًا في حزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” قتل وأصيب نجله بهجوم مسلح شنّه مجهولون شمال شرقي محافظة ديالى.

وقال النقيب حبيب الشمري من شرطة ديالى، إن مجهولين أطلقوا النار على “حسين محمد معروف” القيادي بالحزب الذي كان يتزعمه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني بعد اقتحام منزله في ناحية جلولاء ما أدى لمقتله وإصابة نجله.

وأوضح الشمري أن “المسلحين لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة بعد الهجوم، فيما فتحت الشرطة والجيش تحقيقًا بالحادث.

والشهر الماضي سيطرت القوات العراقية على ناحية جلولاء التي تبعد 70 كلم شمال شرق بعقوبة مركز المحافظة بعد انسحاب قوات “البيشمركة” منها.