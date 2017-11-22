سعد الحريري في بيروت أمام المئات من أنصاره: أنا باقٍ معكم

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم الأربعاء أمام مؤيديه إنه سيبقى معهم بعد أن علق استقالته في خطوة خففت من أزمة سياسية كبرى.

وأكد الحريري في كلمة أمام المئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله في وسط بيروت “أنا باق معكم ومكمل معكم.. “باقيين سوا مكملين سوا”.. لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان”.

وعلى وقع هتافات “بالروح بالدم نفديك يا سعد، قال الحريري أمام المئات من مناصريه الذين تجمعوا أمام دارته في وسط بيروت احتفالاً بعودته “أنا باق معكم وسأكمل (مسيرتي) معكم.. لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان”.

وأضاف الحريري الذي أطل بثياب غير رسمية وسار بين مناصريه ملتقطاً الصور معهم مع ابتسامة عريضة أن شعار تياره سيبقى “لبنان أولاً”، مضيفاً “نحن أهل الوسط وأهل الاعتدال وأهل الاستقرار”.

وقاطع مناصرو الحريري الذين رفعوا رايات تيار المستقبل الذي يرئسه، خطابه مراراً بالتصفيق والهتافات مرددين “سعد سعد سعد”، قبل أن يتوجه اليهم قائلاً “جئتم من كل لبنان لتقولوا لي الحمدلله على السلامة وأنا أقول لكم الحمدلله على سلامة لبنان”.

وأضاف “لأختصر كل شيء بكلمة واحدة، أقول لكم شكراً شكراً شكراً”.

ومنذ ساعات الظهر، تجمع مناصرو تيار المستقبل في وسط بيروت، على وقع الأناشيد الوطنية والحماسية.

وحضر رئيس الوزراء اللبناني احتفالات عيد الاستقلال في بيروت، اليوم الأربعاء، بعد عودته إلى لبنان لأول مرة منذ استقالته من رئاسة الحكومة في كلمة متلفزة من السعودية، قبل أن يتراجع عنها في وقت لاحق.

وكان الحريري، الذي تسببت استقالته المفاجئة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني بأزمة سياسة، قد عاد إلى بيروت في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، ورحب الرئيس ميشال عون ترحيبًا حارًّا بالحريري لدى وصوله إلى العرض العسكري، حيث جلس على المقعد المخصص لرئيس الوزراء.