قوات الاحتلال تهدم منازل فلسطينيين في القدس وتنهب محلًا للمجوهرات بالضفة

هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بحماية وحراسة قوات كبيرة من الجيش، صباح اليوم الأربعاء، منزلين يعودان لعائلات فلسطينيية في مدينة القدس المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال طوقت محيط المنزلين، وأخرجت العائلات، التي تعيش فيهما، دون سابق إنذار، وباشرت عملية الهدم.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المحال التجارية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وقامت بعملية نهب ومصادرة محتويات عدد منها، من بينها محل للمجوهرات، سرقت جميع محتوياته من أموال ومجوهرات، بعد تفجير الخزنة الموجودة في داخله، قبل أن تحطم محتوياته.

وقال سابا عز، وهو أحد مالكي المحل “إن قوات الاحتلال، ودون سابق إنذار قامت بتفجير مدخل المحل، وخزنته، وسرقة جميع محتوياته من أموال ومجوهرات”.

وتابع: “هذا محل مفتوح للزبائن منذ العام 1983، وتعتاش منه أربع عائلات، وعملنا يقتصر فقط على المجوهرات، وليس فيه أي شيء ممنوع أو مشبوه، ولم نتعرض منذ افتتاح المحل لأي مشكلة مع أي شخص، ومداهمة قوات الاحتلال، التي تمت في وقت متأخر من الليل، هي عملية سرقة للمحل ومحتوياته”.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ثمانية مواطنين فلسطينيين من مختلف أنحاء الضفة الغربية، عقب دهم وتفتيش منازل عائلاتهم، والعبث بمحتوياها، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين في تلك المناطق”.