“فاجعة الصويرة” تخرج المغاربة للاحتجاج أمام قبة البرلمان

استفزت “فاجعة الصويرة” التي أودت بحياة 15 امرأة بقرية سيدي بولعلام غرب المملكة المغربية، مشاعر المواطنين بمختلف مشاربهم، حيث احتشدوا أمام قبة البرلمان بالعاصمة الرباط، مساء يوم الثلاثاء، للتنديد بهذه الفاجعة الإنسانية.

الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها “جبهة الرباط ضد الحكرة”، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بتمكين المواطنين المغاربة من حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والاستفادة من ثروات البلاد، والعمل على توزيع عادل للثروات.

وصدحت أصوات المحتجين نساء ورجالًا بشعارات نددت بما آل إليه الوضع الاقتصادي في البلاد.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: “باركا من الفساد.. راكوم شوهتو البلاد”، “الموت ولا المذلة”، “جوعتوهم وقتلتوهم” وغيرها من الهتافات الساخطة على ما وقع بالقرية الفقيرة وغيرها من القرى والمداشر التي تئن تحت وطأة الجوع والفقر.

وتوفيت 15 امرأة وأصيبت 5 أخريات بجروح خطيرة، أول أمس الأحد، بسبب تدافع أكثر من 1500 امرأة لحظة توزيع إحدى الجمعيات الخيرية أكياسًا من الدقيق.