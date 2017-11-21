البشير: لا ندعم إعلان حرب عربية ضد إيران

قال الرئيس السوداني عمر البشير، مساء الثلاثاء، إن بلاده ليست مع إعلان حرب عربية ضد إيران.

وأضاف البشير، في حوار مع تلفزيون “روسيا اليوم”، أن “الخيار الأفضل للتعايش بين العرب وإيران هو من خلال الحوار، وليس من خلال المواجهة، والعمل العسكري”.

وتابع:”لا توجد أي حكمة بمواجهة إيرانية- عربية في الوقت الحالي”.

وشدّد على أن “مواجهة عسكرية بين الطرفين هي خسارة للمنطقة بأكملها”.

ومضى قائلاً: “لسنا مع إعلان حرب ضد إيران”.

ومنذ مارس/ آذار 2015 يشارك السودان في التحالف العربي، بقيادة السعودية، والذي ينفذ عمليات عسكرية في اليمن.

وتدعم هذا التحالف القوات الحكومية اليمنية في مواجهة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح (1978-2012).

وتتهم السعودية إيران بدعم مسلحي الحوثي وصالح، وتزويدهم بصواريخ بعيدة المدى، أطلق الحوثيون أحدها فوق العاصمة الرياض، يوم 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.